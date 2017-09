Kandidates Miss België op schok met Herman De Croo in Kamer en Senaat

Bewerkt door: ADN

18/09/17 - 17u54 Bron: Belga

© photo news.

De 65 kandidates voor Miss België hebben vandaag kennisgemaakt met het federale parlement. Na een rondleiding en de traditionele foto kregen ze een uurtje onderricht van ancien Herman De Croo.

De voormalige Kamervoorzitter gaf de missen uit de losse pols een niet-chronologische geschiedenis van België, van de Eerste Wereldoorlog ("een verschrikkelijke situatie") tot de stichting van het Brusselse museum Autoworld ("door mezelf"). Daarna moesten de missen de oren spitsen, want bij de volgende selectieronde - komende woensdag - worden ze ondervraagd over de reeks cijfers die de liberaal uit het hoofd citeerde. Zo staken ze op dat België 537 keer zo klein is als Rusland, maar toch 77 procent van alle ijshoorntjes ter wereld produceert.

© photo news.

De kandidates toonden zich onder de indruk. "Heel interessant hoe hij die geschiedenis ook allemaal zelf heeft meegemaakt", vond Mégane Medved na afloop. De Hasseltse Vanille Seurs gaat de komende dagen nog studeren op de cursus die ze vandaag meekreeg. "Ik heb vooral onthouden dat België zoveel verschillende producten exporteert, dat wist ik niet", zei ze.



Luk Coopman van de organisatie vindt het belangrijk dat de missen iets opsteken over het land dat ze een jaar lang moeten vertegenwoordigen. "We moeten in België niet altijd zo bescheiden zijn. Wat dat betreft mogen we ons gerust spiegelen aan Nederland en onze troeven wat meer in de verf zetten", vindt hij.