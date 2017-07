Kandidate Miss België vocht als kind tegen leukemie: "Uitgelachen omdat ik kaal was door chemo"

STIJN VAN HOVE

8/07/17 - 06u07

© rv.

"Alles is mogelijk. Zolang je er maar in gelooft." Die spreuk die over haar ruggengraat kronkelt, verraadt hoe sterk Naomi Bustraen is. Als vijfjarige was ze leukemiepatiënte, sinds gisteren is ze officieel kandidate voor het kroontje van Miss België. "Ik weet wat het is om uitgelachen te worden omdat je kaal bent door de chemo."

© rv.

"Er zijn van die momenten die je nooit vergeet." Naomi Bustraen slikt even terwijl rondom haar in een uitgelaten Carré 200 meisjes druk in de weer zijn met nagellak en mascara. De 21-jarige schone uit Koksijde strijdt dit jaar mee om de titel van de allermooiste, maar leverde haar grootste gevecht al vele jaren terug. "Ik was vijf toen leukemie werd vastgesteld", klinkt het in een hoekje van de danstempel. "Dat jaar heb ik tien maanden in het ziekenhuis doorgebracht. Mensen denken misschien dat je sommige dingen op die leeftijd niet beseft, maar dat is niet zo. Ik weet nog precies hoe de naald in mijn hand voelde waardoor de chemo werd ingebracht. En ik weet nog precies het moment waarop mijn haren begonnen uit te vallen. Dat was ook het moment waarop ik mijn moeder voor het eerst zag huilen. We zaten in de kamer en ze was mijn haren aan het kammen, toen bleek dat die loszaten. 'Ik ga even een verpleegster zoeken voor een tondeuse', fluisterde ze. Maar ik zei: 'Niet nodig, ma, ik trek ze er gewoon zo wel uit.' (gaat uitbundig door haar haren) Toen werd het haar even helemaal te veel. (denkt na)"



Lees hoe muziek Noami kracht gaf om verder te gaan in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!