Onderzoek afgesloten: "Miss België heeft antiracismewet niet overschreden"

Door: redactie

1/02/17 - 17u20 Bron: Belga

© afp.

Miss België Romanie Schotte heeft de antiracismewet niet overschreden na haar omstreden commentaar op een Instagramfoto. Dat zegt Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum. Er worden dan ook geen verdere stappen ondernomen, al wordt wel benadrukt dat Schotte "redelijk onhandig" reageerde. Vandaag nog hebben een twintigtal mensen van Afrikaanse afkomst tegen haar betoogd.

We vragen aan de organisatie achter Miss België om deze jongeren beter te coachen en bewuster te maken van de voorbeeldrol die ze hebben Unia

Romanie Schotte had, nog voor ze tot Miss België werd verkozen, op Instagram een selfie geplaatst met een starende zwarte man op de achtergrond. "That nigga", schrijft iemand onder de foto. Waarop Schotte antwoordt: "I know", gevolgd door een emoticon van een lachende drol. Unia, het vroegere gelijkekansencentrum, had een onderzoek geopend naar haar commentaar.



Nu blijkt echter dat het dossier een kleine twee weken geleden alweer gesloten werd. De beslissing om geen verdere stappen te ondernemen, dateert al van donderdag 19 januari, nauwelijks enkele dagen na het openen van het onderzoek.



Volgens het centrum is er geen sprake van een inbreuk op de antidiscriminatie- en antiracismewet. "Mevrouw Schotte zette met de bewuste post niet aan tot haat, discriminatie of geweld wegens ras", zo luidt het in een mededeling op de website.



"Hoewel er geen juridische grens werd overschreden, onderstrepen we dat een misschien als grap bedoelde commentaar of emoticon door anderen als bijzonder kwetsend wordt ervaren", wordt voorts benadrukt. "Omdat de reactie van mevrouw Schotte in de pers redelijk onhandig was, vragen we aan de organisatie achter Miss België om deze jongeren beter te coachen en bewuster te maken van de voorbeeldrol die ze hebben."



Manifestatie

Net vandaag hielden een twintigtal manifestanten een betoging voor de kantoren van het Nationaal Comité Miss België in Sint-Agatha-Berchem. Ze vinden dat Schotte zich moet excuseren voor racistische en beledigende uitlatingen en dat ze haar kroontje moet afstaan. Als Miss hoort ze de Belgische democratische waarden te vertegenwoordigen en mag ze geen racisme legitimeren, zo klinkt het.



De 19-jarige Schotte had eerder al een mededeling verspreid waarin ze ontkende een raciste te zijn. "Ik sta open voor alle culturen en voor alle mensen. Mijn papa werkt hoofdzakelijk in Afrika, hoe zou ik nu een racist kunnen zijn?"