Betogers eisen ontslag van Miss België Romanie Schotte

Door: redactie

1/02/17 - 17u20 Bron: Belga

© afp.

Een twintigtal mensen van Afrikaanse afkomst heeft woensdagnamiddag betoogd aan de kantoren van het Nationaal Comité Miss België in Sint-Agatha-Berchem. Ze stellen dat Romanie Schotte haar titel van Miss België moet afstaan, omdat ze op de sociaalnetwerksite Instagram commentaar heeft geplaatst die als racistisch kan worden beschouwd.

Romanie Schotte had, nog voor ze tot Miss België werd verkozen, op Instagram een selfie geplaatst met een starende zwarte man op de achtergrond. "That nigga", schrijft iemand onder de foto. Waarop Schotte antwoordt: "I know", gevolgd door een emoticon van een lachende drol. Unia, het vroegere gelijkekansencentrum, heeft al een onderzoek geopend naar haar commentaar.



De manifestanten eisen vandaag haar aftreden als Miss België. Ze vinden ook dat Schotte zich moet excuseren voor racistische en beledigende uitlatingen. Als Miss hoort ze de Belgische democratische waarden te vertegenwoordigen en mag ze geen racisme legitimeren, zo klinkt het.



De 19-jarige Schotte had eerder al een mededeling verspreid waarin ze ontkende een raciste te zijn. "Ik sta open voor alle culturen en voor alle mensen. Mijn papa werkt hoofdzakelijk in Afrika, hoe zou ik nu een racist kunnen zijn?"