Betoging tegen Miss België in Brusselse straten: "Romanie Schotte bevuilt het kroontje"

31/01/17 - 18u57 Bron: DH

Romanie Schotte werd op zaterdag 14 januari verkozen tot Miss België. © James Arthur.

Een aantal leden van de Afrikaanse gemeenschap in België houden morgen, woensdag 1 februari, een betoging tegen Miss België Romanie Schotte. "Ze besmeurt het kroontje en brengt de schoonheidswedstrijd in diskrediet", klinkt het in een mededeling. De Brugse schone kwam in een mediastorm terecht na een racistische Instagrampost.

In Frankrijk of Luxemburg worden missen gedwongen voor minder ernstige feiten 'ontslag te nemen'. Miss België neemt ons gewoon voor de gek Magaly Nkento

De actievoerders - volgens het Facebookevenement 'Rassemblement contre Miss Belgique 2017' zijn ze slechts met 79 - verzamelen morgen om 13 uur in de Dilbeekstraat in Sint-Agatha-Berchem, voor de kantoren van het Nationaal Comité Miss België. Ze zullen er protesteren tegen "de racistische, denigrerende en vernederende praatjes van Romanie Schotte". "We geven niet op", klinkt het strijdlustig. "We zijn verontwaardigd en willen niet dat zoiets in de toekomst nog gebeurt."



"De betoging komt er omdat we vinden dat Romanie het niet verdient het kroontje te dragen", zegt Magaly Nkento, de initiatiefneemster van de protestactie. De 22-jarige studente heeft een platform opgezet om racisme tegenover zwarten of Afro-afstammelingen te bestrijden. "In Frankrijk of Luxemburg worden missen gedwongen voor minder ernstige feiten 'ontslag te nemen'. Miss België neemt ons gewoon voor de gek."



Naïef

Omdat ze niet zomaar een vergunning krijgt van de stad Brussel om de bijeenkomst op poten te zetten, verwacht de jonge vrouw maar een dertigtal mensen. "Maar dat geeft niet. Ik zet door", vervolgt Nkento. "Ik wilde echt reageren. Dergelijke vergrijpen blijven te lang onbestraft. Het is een echte belediging voor ons. Romanie is van mening dat een zwarte man een stukje stront is. Want wie gelooft dat ze met de emoji een lachend ijsje bedoelt, is echt wel naïef. We eisen nog altijd dat Miss België met een geldig en gegrond excuus op de proppen komt."



Nkento eist dan ook dat alle sponsors van Miss België zich zullen terugtrekken. "Indien dat niet gebeurt, zullen we een tegencampagne lanceren. Het kan immers niet dat bepaalde merken of winkels een persoon die in staat is racistische praatjes te verkopen, te steunen."