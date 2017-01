Miss België haalt nu ook wereldpers met haar 'lachend kakske'

Koen Van De Sype

20/01/17

Kersvers Miss België Romanie Schotte (19) is nu ook de talk of the town in het buitenland. Het incident waarbij ze op een Instagramfoto naar een zwarte man verwees met het emoji van het 'lachend kakske' is opgepikt door heel wat Amerikaanse, Britse en Franse nieuwssites. En het zijn niet de minste: onder meer Perez Hilton in Hollywood, de Daily Mail en The Sun brachten er al - afkeurende - stukken over.

De storm wil maar niet gaan liggen voor Romanie Schotte. Nadat ze eerder al in eigen land stevig op de korrel was genomen voor een vermeend racistische commentaar die ze bij een selfie op Instagram had gepost, wordt ze nu ook in het buitenland aan het kruis genageld.



Even ter herinnering: het ging om een selfie van de nieuwe Miss België die vorig jaar genomen werd op een bus. Ze schreef er "pink" bij, verwijzend naar haar roze outfit. Maar een andere Instagramgebruiker reageerde daarop met "that nigga", verwijzend naar een zwarte man die achter haar zat. Waarop Schotte antwoordde met "I know" of "ik weet het" en een emoij van een 'lachend kakske'.



Er volgde meteen een storm van protest, waarom Schotte de foto verwijderde. Maar het kwaad was geschied, want het verhaal werd in alle media opgepikt en Unia - het vroegere centrum voor gelijkheid van kansen - begon zelfs een onderzoek naar racisme. Er werd ook een petitie opgestart om de titel van Schotte weer in te trekken. Die telt intussen ruim 6.900 handtekeningen en die komen van over de hele wereld, tot de Verenigde Staten en Zuid-Afrika toe. Lees ook Ruim 5.000 handtekeningen om Miss België kroontje af te nemen

Het verhaal werd dan ook al opgepikt door buitenlandse media. Zo schreef Hollywoodreporter Perez Hilton een open brief aan haar, waarin hij ook de gebruikers van sociale media feliciteert met hun campagne om bij alle mogelijk foto's van de nieuwe miss emoji te posten van het 'lachend kakske'. "Het gekste van de hele situatie? Miss België begrijpt niet eens waarom ze ervan beschuldigd wordt een racist te zijn. En ze probeert zich te verdedigen met het argument dat haar vader in Afrika werkt, waardoor ze zwarte mensen niet kan haten. Wat???" Dear #MissBelgium, this is so messed up!!!! https://t.co/Kb0aQ34n5J pic.twitter.com/j6c2gCpnbV — Perez Hilton (@PerezHilton) January 19, 2017