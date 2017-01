Ruim 5.000 handtekeningen om Miss België kroontje af te nemen

Door: redactie

19/01/17 - 10u43 Bron: sudinfo.be

De hele heisa draait rond een emoji van en lachende drol. © Instagram.

Een petitie om Miss België Romanie Schotte af te zetten heeft al ruim 5.200 handtekeningen. Reden? Een vermeend racistische commentaar op een oude en inmiddels verwijderde post op Instagram. Daarop is op de achtergrond een zwarte man te zien, waarop een vriend reageerde met 'that nigga'. Schotte reageerde op haar beurt met 'I know', gevolgd door de emoji van een drol met een glimlach, ook wel 'lachend kakske' genoemd.