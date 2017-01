Miss België Romanie Schotte: "Excuses aan iedereen die zich aangevallen voelt"

Door: redactie

Kersvers Miss België Romanie Schotte kwam vanochtend in een mediastorm terecht na commentaar op een Instagramfoto. De Brugse werd verrast door een uitspraak die zij naar eigen zeggen niet zelf had gedaan op facebook.

In een vanavond verspreid persbericht staat te lezen dat enkele journalisten al haar facebookberichten doorzochten en een 'verkeerde' interpretatie van een reactie op een foto van haar maakten.



Romanie heeft volgens het persbericht "nooit de intentie gehad om ook maar iemand te kwetsen. Romanie is zeker geen raciste, zoals kwatongen nu willen beweren: "Ik heb deze foto gepost omdat ik hem heel leuk vond en ik deze foto wilde delen met mijn vrienden. Ik sta open voor alle culturen en voor alle mensen. Mijn papa werkt hoofdzakelijk in Afrika, hoe zou ik nu een racist kunnen zijn. Het spijt me heel erg als sommige mensen gekwetst zijn door die reactie dat iemand op mijn facebook plaatste. Ik wil me dan ook excuseren aan iedereen die zich aangevallen voelt. Ik zal mijn best doen om een goede Miss België te zijn", luidt het nog.