Nieuwe Miss België beschuldigd van racisme na commentaar bij deze foto

16/01/17 - 09u54 Bron: SudPresse

Onze gloednieuwe Miss België Romanie Schotte ligt onder vuur voor een foto die ze op Instagram postte. In het commentaar zou ze naar een zwarte man in de achtergrond verwezen hebben met het emoticon van uitwerpselen. "Het was gewoon als smiley bedoeld", reageert ze via Miss België-organisatrice Darline Devos.

De foto waarover de rel gaat, toont Schotte tijdens een rit met een lijnbus, in mei vorig jaar. Ze schreef erbij: "pink", verwijzend naar een leuke roze outfit die ze erop draagt. Maar het was een commentaar van een van haar volgers die de intussen omstreden reactie uitlokte.



Een zekere 'benoitvanden3ssche' reageert immers op een zwarte man die in de achtergrond te zien is. "Die neger", schrijft hij gewoon. Waarop Schotte reageert: "Ik weet het", met een emoticon van uitwerpselen erachteraan. "Racisme", klonk het dan ook meteen op een aantal fora en Facebook. Lees ook Nieuwe Miss België (19): "Mijn vriend (34) heeft een jaar moeten wachten. Ik ben niet makkelijk"

