Nieuwe Miss België (19): "Mijn vriend (34) heeft een jaar moeten wachten. Ik ben niet makkelijk"

STIJN VAN HOVE

16/01/17 - 05u00

© James Arthur.

Mooi, maar erg onverwacht. De Brugse Romanie Schotte kroonde zich zaterdag uit het niets tot nieuwe Miss België. Een 19-jarig karakter met ijzeren principes. "Mijn vriend is 15 jaar ouder, maar hij heeft een jaar moeten wachten. Ik ben niet gemakkelijk."

Geen favorietenlijstje waar ze zich vooraf in wist te nestelen. Underdog der underdogs. En toch plukte de 19-jarige Romanie Schotte zaterdag de hoofdprijs bij Miss België. Afkomstig uit een welgestelde Brugse familie. Mama dokter, papa zakenman, dochter nu de allermooiste. "Ik kom helemaal niet uit een mediawereld of een gezin waar missverkiezingen worden gevolgd. Ik had zelfs niet de kinderdroom om miss te worden", klonk het de ochtend na haar verkiezing. "Maar toen ik Annelies Törös twee jaar geleden zag bij Miss Universe, heeft dat indruk gemaakt. Toen pas ben ik er beginnen over na te denken om mijn kans te wagen."



Hard to get

Romanie mag dan al onbekend zijn, haar familienaam is dat niet. Verre nakomeling van flandrien Briek Schotte En sinds een jaar ook schoonzus-in-spe van Louis - MegaToby - Talpe. Al moest broer Stefan Talpe (34) wel flink geduld oefenen voor hij haar kon strikken. "We hebben elkaar ontmoet op vakantie in Spanje", vertelt Romanie. "Een leeftijdsprobleem was er aanvankelijk niet, want we logen tegen elkaar. Ik zei dat ik 21 was, hij was zogezegd 26. Maar eigenlijk waren we 17 en 33. Het volgende jaar heb ik hard to get gespeeld. Hij heeft lang moeten wachten. (lacht) Maar nu is hij mijn alles."



