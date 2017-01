Wallonië verbolgen om alweer Vlaamse Miss: "Twee Franstalige topfavorietes en toch wint een West-Vlaamse"

Door: Stijn Van Hove

15/01/17 - 16u29

© belga.

"Dit had ons jaar moeten worden. Twee Waalse kandidates bij de topfavorieten en toch wint weer een West-Vlaamse." In de Franstalige pers werd verontwaardigd gereageerd op de verkiezing van Romanie Schotte tot nieuwe Miss. "Als het altijd Vlaamse meisjes moeten zijn, maak er dan ook meteen een Vlaamse verkiezing van."

Ze raakte moeilijk uit haar woorden tijdens de door de Franstalige pers gedomineerde persconferentie en haalde het onverwacht van de Waalse topfavorietes Eva Mira en Noémie Deprez. Voor de Franstalige pers en Wallonië was Romanie Schotte gisteren aangeschoten wild. "Dit begrijp je toch niet?", klonk het gisteren.



"De voorbije vier Missen waren allemaal Vlaams. Dat vinden we niet erg en zeker niet wanneer die meisjes ook hun best doen om ook Frans te praten, maar deze verkiezing tart elke verbeelding. De absolute topfavorietes waren Franstalig. Dit moest ons jaar worden en toch moeten we weer vrede nemen met een tweede eredame. Na twee West-Vlaamse meisjes. Daar zit een geurtje aan. Dat weet iedereen."



Bijgevolg krijgt ook organisatrice Darline Devos krijgt de volle laag. "Ze moet stoppen ons voor idioten te nemen. Dit is geen nationale verkiezing, maar een Vlaamse." Al wil men aan de overkant van de taalgrens geen slechte verliezer zijn. "Kijk, de voorbije jaren waren de winnende meisjes steevast de mooiste en daar hebben we geen enkel probleem mee. Maar dit jaar fronsen we de wenkbrauwen. Het kroontje van Miss België was al tanend in Wallonië en dit zal er zeker weer geen deugd aan doen."