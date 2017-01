Romanie Schotte is Miss België!

Video: Stijn Van Hove

video Na een spetterende show weten we wie Miss België 2017 is: Romanie Schotte. De 20-jarige schone uit Brugge volgt met veel trots Lenty Frans op als het mooiste meisje van het land. 30 finalistes dongen mee naar het felbegeerde kroontje, maar enkel Romanie mag er dit jaar mee pronken. Wat vinden jullie van de winnares?

De nieuwe Miss België 2017 kan het nog niet vatten dat zij het kroontje het hele jaar mag dragen na haar winst. "Ik sta nog altijd te trillen op mijn benen", aldus de studente uit Brugge.

Studies een jaar aan de kant

Romanie Schotte volgt momenteel een opleiding KMO-management, en houdt van sporten en uitgaan.



Na de verkiezing is één ding zeker. Schotte schuift haar studies KMO-management een jaartje op, maar voor de rest laat de Brugse het graag over zich heen komen.



"Het zal een heel druk jaar worden met persmomenten en sponsorverplichtingen. Ik kan het op dit moment nog niet vatten. De andere kandidates waren zo sterk en voor mij is dit zo'n unieke beleving om het hele jaar dit mooie kroontje te dragen."

Zij vervolledigen het lijstje:

De vijfde eredame: Maithé Rivera

De vierde eredame: Noémie Depré

De derde eredame: Liesbeth Claus

De tweede eredame: Eva Mira

De eerste eredame: Delphine Devos



West-Vlaams feest

Het werd zo een West-Vlaams feest met Delphine Devos als eerste eredame. "Ik ben zo blij dat zij eerste eredame is. We hadden reeds Cylou Annys uit Brugge en nog enkele West-Vlaamse winnaars. Ik denk dat West-Vlamingen zich voor 200 procent in iets kunnen storten."



Waalse

Met Eva Mira staat er toch nog een Waalse op het podium na de commotie van vorig jaar. Toen stond geen enkele Waalse binnen de top vijf. De 18-jarige Mira komt uit Saint-Nicolas bij Luik.



Lenty Frans

De nieuwe Miss België 2017 ontving haar kroontje uit handen van Lenty Frans, de vorige Miss België. Lenty Frans uit Antwerpen is een groot voorbeeld voor Romanie. "Ze heeft zich enorm ingezet voor liefdadigheid en is onder meer naar Cambodja gegaan. Dat wil ik echt ook doen. Ik wil mensen ontmoeten en me volop inzetten voor anderen. Uiteraard wil ik internationaal België ook zo goed mogelijk vertegenwoordigen."