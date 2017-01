Romanie Schotte is Miss België!

Door: redactie

14/01/17 - 22u35

video Na een spetterende show weten we wie Miss België 2017 is: Romanie Schotte. De 20-jarige schone uit Brugge volgt met veel trots Lenty Frans op als het mooiste meisje van het land. 30 finalistes dongen mee naar het felbegeerde kroontje, maar enkel Romanie mag er dit jaar mee pronken. Wat vinden jullie van de winnares?

In de marge werden nog enkele titels uitgereikt. Zo werd Miss België 2016 Lenty Frans nog eens extra in de bloemen gezet voor haar zesde plaats op Miss World, waarin ze de titel Miss Europe greep. Miss Sympathy werd de 19-jarige Charlotte Rau uit Oostkamp. Er waren ook nog prijzen voor onder meer de Brugse Ellen Caen die Miss Sport werd, Ellen Bacquaert uit Oostkamp die Miss Talent werd en Leentje Jorissen uit Sint-Truiden die de show verlaat als Miss Model.



Wij volgden de finaleshow vanavond in het Plopsa Theater in De Panne op de voet, zodat ook jij er niets van moest missen.