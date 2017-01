Door: redactie

14/01/17 - 20u06

video Straks weten we wie Lenty Frans opvolgt als het mooiste meisje van het land. Wij volgen de finale vanavond op de voet, zodat ook jij er niets van moet missen. Bekijk hier vanaf 20.30u live de show in het Plopsa Theater in De Panne. Nog 30 finalistes dingen mee naar het felbegeerde kroontje.