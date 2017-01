Mis(s) niets: volg hier straks live de finale van Miss België

Door: redactie

Straks weten we wie Lenty Frans opvolgt als het mooiste meisje van het land. Wij volgen de finale vanavond op de voet, zodat ook jij er niets van moet missen. Bekijk hier vanaf 20.30u live de show in het Plopsa Theater in De Panne. Nog 30 finalistes dingen mee naar het felbegeerde kroontje, in afwachting kan u nog eens alle video's bekijken waarin ze zichzelf voorstellen.

1. Justine Vandenbunder en Anjejoline Stevens

2. Romanie Schotte en Noémie Depré

3. Charlotte Bulcke en Elisa Arnould

4. Ellen Bacquart en Sofia Bouhadjar

5. Leen Jorissen en Rosmine Bahizi

6. Liesbeth Claus en Raphaella Deuringer

7. Aicha Tytgat en Selin Yuruk

8. Charlotte Rau en Eva Mira

9. Jennifer Roberechts en Laurie Ledoux

10. Elisabeth Van Dijck en Cyrielle Greck

11. Delphine Devos en Myriam Sahili

12. Deborah Schols en Aurélie Vannerom

13. Maithé Rivera Armayones en en Cassandre Lamarche

14. Kyara Schacht en Shirin Rotty