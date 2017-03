Buswrak Sierre in alle stilte vernietigd

KVDS

21/03/17 - 06u56 Bron: Belga

© afp.

Het wrak van de bus die op 13 maart 2012 in het Zwitserse Sierre verongelukte en waarin 28 mensen het leven lieten, is in alle stilte vernietigd. Het wrak werd door eigenaar Toptours van Zwitserland naar België gebracht en hier door een recyclagebedrijf gesloopt, schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

Kort na het ongeval werd het wrak weggesleept naar een hangar vlakbij de tunnel. Nadien verhuisde het voertuig naar een militair depot in de Zwitserse stad Sion.



Nabestaanden

Bij de nabestaanden van de slachtoffers van het busongeval was er nadien wat onenigheid over wat er met het buswrak moest gebeuren. Even werd er geopperd om van het wrak een monument te maken omdat het de laatste plek was waar de kinderen hadden geleefd, maar dat zagen de meeste ouders niet zitten. Lees ook Dag op dag 5 jaar geleden: horror in Zwitserse tunnel

Schoolkinderen Heverlee herdenken busramp Sierre