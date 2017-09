Harttransplantatie dringt zich op voor Portugese Songfestivalwinnaar

Mark den Blanken

22/09/17 - 17u36 Bron: AD.nl

Salvador Sobral won dit jaar het Songfestival met het nummer 'Amor Pelos Dois', dat zowel de harten van de jury als die van het publiek deed smelten. © epa.

Het gaat niet goed met de Portugese winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral. Tijdens het liedjesfestijn werd al duidelijk dat hij te kampen had met hartproblemen. De situatie is zo verslechterd, dat een harttransplantatie nodig is.