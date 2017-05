"Wie er gaat winnen? Ik natuurlijk!"

MARK COENEGRACHT IN KIEV

"Wie er gaat winnen vanavond? Ik natuurlijk!" Blanche schatert het uit. Vorige week was ze nog een nobele onbekende, nu staat ze bij de bookmakers in de top vijf van de finale van het 62ste Eurovisiesongfestival. Van een verlegen schoolmeisje is de Brusselse Ellie Delvaux in amper een paar maanden tijd uitgegroeid tot een zelfzekere jongedame. Zelfs al wordt ze volgende maand pas 18.

We zitten één hoog in het kantoor van de Belgische ambassadeur in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een mooie, ruime ambtswoning met fraai uitzicht. Op de benedenverdieping staat een grote tafel met hapjes, Belgische suikerwafels en bieren van bij ons. En nu Blanche het tot de finale heeft geschopt, is haar familie toch maar overgevlogen voor morele en emotionele steun. Broerlief, papa en plusmama mogen straks mee op de foto met de ambassadeur. Blanche zit er ontspannen bij, en praat vlot en ongedwongen. "Of ik me nog eens wil voorstellen aan Vlaanderen? Mais oui", klinkt het vrolijk. "Ik ben Ellie en word over een maand, op 10 juni, 18 jaar. Die stap van 17 naar 18 is écht iets waar ik naar uitkijk. Al is het maar omdat je dan van de ene dag op de andere veel meer mag."



"Ik zing al bijna heel mijn leven. Maar met mijn deelname aan 'The Voice Belgique', ruim een jaar geleden, is alles wel in een stroomversnelling gekomen. Ik denk niet dat ik die drang om te zingen geërfd heb. Ik ben wel opgegroeid in een kunstzinnig gezin. Mijn mama is binnenhuisarchitecte en schildert, mijn grootmoeder is pianiste en mijn broer zingt ook. Papa is niet zo kunstzinnig, maar heeft wel een erg open geest."



