Een voorteken? Blanche krijgt gouden plaat voor 'City Lights'

Morgen mag ze voor een tweede keer de pannen van het dak zingen, en om haar nog een beetje extra te motiveren, kreeg de Belgische Eurovisiesongkandidate Blanche (artiestennaam voor Ellie Delvaux) vandaag haar allereerste gouden plaat voor haar nummer 'City Lights'. Een voorteken voor morgen? Het cadeautje werd haar immers net voor de juryfinale - de nationale jury's geven vanavond al 50 procent van hun punten - overhandigd. 'City Lights' ging in Europa al liefst 10.000 keer over de toonbank. Hopelijk kan Blanche morgen een goede prestatie neerzetten en schiet dat cijfer nog de hoogte in. Succes!