Indrukwekkende veiligheidsmaatregelen in Kiev

Bewerkt door: ADN

11/05/17 - 19u48 Bron: ANP

© afp.

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn de veiligheidsmaatregelen rond het Eurovisiesongfestival tot een maximum opgeschroefd. Op de straten en pleinen in het centrum van de stad wemelt het al dagen van de militairen, agenten en ander veiligheidspersoneel en ook de hal waar de repetities en liveshows van het liedjesfestijn plaatshebben, staat onder verscherpt toezicht.

In en rond het International Exhibition Centre is opvallend veel bewaking paraat, vergezeld door honden en voorzien van wapenstokken. Het terrein is grotendeels afgeschermd met hekken, waar om de paar meter een beveiliger staat. En ook de toegangsweg naar de hal ziet geel en groen van de tientallen strak opgestelde militairen in fluorescerende hesjes. Boven het complex geldt een verbod op het vliegen met drones, zo laten de tientallen 'no drone zone'-bordjes weten. Zonder geldig toegangsbewijs komt niemand in de buurt van de hal en bij binnenkomst worden alle tassen, jassen en meegebrachte apparatuur grondig gecontroleerd. Bij de ingang voor de meer dan 2000 aanwezige journalisten, fotografen en cameramensen moeten alle telefoons, laptops en camera's bij de controleposten aangezet worden, om te bewijzen dat ze niet iets anders zijn dan ze lijken.

"Onder de indruk"

© getty.

Taxi's, pendelbussen en andere voertuigen die het terrein op willen, worden vanavond in aanloop naar de tweede halve finale grondig gecontroleerd. Honden snuffelen in en om de auto's en met spiegeltjes wordt gecheckt of er verboden waar onder hangt.



Ook het Eurovision Village, het fanplein in het centrum van de stad waar op grote schermen de shows te bekijken zijn, is gedurende het evenement streng bewaakt. Het hele plein is afgesloten met schermen en om erop te komen, moet elke bezoeker door een sluis, langs bewakers die fouilleren en tassen scannen.



Een groep Nederlandse fans die in de rij staat om de show bij te wonen, is onder de indruk van de aangescherpte veiligheidsmaatregelen. Maar, zo vertelt een van hen, ze voelen zich met zoveel beveiliging wel extra veilig in de stad en het songfestivalcomplex. "Vooraf twijfelden we wel een beetje of Kiev veilig zou zijn. Maar het voelt heel veilig hier op straat en ook in de hal zit je net iets rustiger als je weet dat er buiten 600 agenten staan."