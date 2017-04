Rusland zendt Eurovisiesongfestival dit jaar niet uit

Bewerkt door: ADN

13/04/17 - 19u53 Bron: Belga

De Rusissche kandidate Joelja Samojlova. © epa.

Het Eurovisiesongfestival zal dit jaar niet live te zien zijn op de Russische televisie. Dat heeft de openbare televisiezender Perviy Kanal vandaag aangekondigd. De Russen verzetten zich daarmee tegen het feit dat gastland Oekraïne de Russische kandidate de toegang tot het land verbiedt.

"Perviy Kanal vindt de weigering van de Oekraïense autoriteiten ongegrond. Het gaat om een poging van Oekraine om de wedstrijd te politiseren", klonk het tijdens een nieuwsuitzending van de publieke zender. "In de huidige situatie acht Perviy Kanal het dan ook onmogelijk om Eurovision 2017 uit te zenden", aldus de nieuwslezeres.



Het Eurovisiesongfestival vindt in mei plaats in de Oekraïense hoofdstad Kiev. De veiligheidsdiensten van het Oost-Europese land hebben de Rusissche kandidate Joelja Samojlova een drie jaar durend verbod opgelegd om het land binnen te komen, vanwege een concert dat ze twee jaar geleden gaf op de Krim, na de annexatie van dat schiereiland door Rusland.



De European Broadcasting Union (EBU) had daarop voorgesteld om de Russische kandidate te laten optreden in eigen land, en dat live uit te zenden in de concerthal in Kiev, maar daar willen de Russische openbare zender en de Oekraïense autoriteiten niet van weten.