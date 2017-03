Bestuur Eurosong dreigt Kiev in toekomst uit te sluiten

KV

1/04/17 - 00u53 Bron: Belga

De Russische kandidate Joelja Samojlova © afp.

De organisatie van het Eurovisiesongfestival dreigt ermee Oekraïne uit te sluiten van toekomstige deelnames aan de liedjeswedstrijd, indien Kiev de Russische kandidaat voor de editie van 2017 niet toelaat op zijn grondgebied. Dat blijkt uit een brief die de media Deutsche Welle en Kiev Vlast vandaag publiceerden.

Terugtrekking andere leden

"We zijn gefrustreerd, boos eigenlijk, dat de wedstrijd gebruikt wordt binnen het conflict dat nu gaande is tussen Oekraïne en de Russische federatie." Ingrid Deltenre, voorzitster EBU

"Indien het verbod wordt bevestigd", wat nooit eerder gebeurde in de geschiedenis van het Eurovisiesongfestival, "zou dat zeker een zeer negatieve impact hebben op de internationale reputatie van Oekraïne als Europese en democratische natie", aldus Deltenre nog. Volgens haar deed de beslissing van Kiev om Samojlova niet toe te laten in het land, de tanden knarsen bij de EBU, en denken verschillende leden om zich "terug te trekken" uit de wedstrijd. "We hebben nooit horen zeggen dat Julia Samojlova problemen zou veroorzaken voor de veiligheid in Oekraïne", aldus Deltenre, die wijst op het "onpolitieke" karakter van de wedstrijd.



"We zijn gefrustreerd, boos eigenlijk, dat de wedstrijd gebruikt wordt binnen het conflict dat nu gaande is tussen Oekraïne en de Russische federatie", zegt de voorzitster nog.



De Oekraïense geheime diensten (SBU) hebben op 22 maart voor drie jaar aan Samojlova de toegang tot het land geweigerd, omdat ze in juni 2015 een concert had gegeven op de Krim, die toen al was geannexeerd door Rusland. Het Songfestival wilde de zangeres toch laten deelnemen via een satellietverbinding, maar dat heeft televisiezender Pervyj Kanal geweigerd.