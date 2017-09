Standard weet "binnen een maand" wat beroep tegen beslissing Bureau Arbitrage oplevert

Bewerkt door Glenn Van Snick

Standard Luik is deze gisteren nogmaals gaan bepleiten dat scheidsrechter Alexandre Boucout bij de uitsluiting van Orlando Sa op de derde speeldag in de Jupiler Pro League een verkeerde beslissing nam. De Rouches waren tegen een eerdere uitspraak van het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) daaromtrent in beroep gegaan. De Geschillencommissie Hoger Beroep maakt "ten laatste binnen een maand" zijn vonnis bekend, zo communiceerde de KBVB gisteren