Kosanovic trekt de deur dicht op Sclessin met een uitleenbeurt naar Turkije

Milos Kosanovic trekt naar Turkije. De 27-jarige Serviër vervoegt Göztepe voor één jaar op uitleenbasis, dat maakte de Turkse club op haar Twitter-pagina bekend.

Kosanovic zoekt na 2,5 jaar in Luik dus andere oorden op. De linksachter kwam niet meer in de plannen van coach Ricardo Sa Pinto voor en heeft nu een oplossing gevonden in een uitleenbeurt. Het Turkse Göztepe neemt Kosanovic voor één seizoen over van Standard, met optie tot aankoop.



De linkspoot kende zijn opleiding bij het Servische Mladost Atapin en kwam na een passage in Polen bij KV Mechelen terecht. Begin 2015 vervoegde Kosanovic uiteindelijk de Luikse rangen, maar veel verder dan 35 competitiewedstrijd kwam hij in meer dan twee seizoenen niet.