Bosko Balaban: "Duje Cop is perfecte transfer voor Standard"

Door: Frank Dekeyser

5/09/17 - 12u39

Mario Mandzukic juicht na een doelpunt voor Kroatië, Duje Cop (rechts) viert mee. © photo news.

Duje Cop (27) moet samen met Orlando Sá de aanval leiden bij Standard dit seizoen. Vanavond speelt hij nog een interland met Kroatië. Drie miljoen betaalden de Rouches aan Cagliari. "De perfecte transfer voor Standard", verzekert Bosko Balaban - Kroaat en ex-Club Brugge - ons. "Ik vind hem fantastisch."

De komst van Cop hing aan een zijden draadje. De speler zelf was eerst niet geneigd om te kiezen voor een avontuur bij Standard. Geen Europees voetbal, een WK volgend jaar en de slechte competitiestart van de Rouches.



"Ik dacht eerlijk gezegd ook niet dat hij naar Standard zou gaan", zegt Balaban. Hij was tussen 2003 en 2007 actief bij Club Brugge en kent de Belgische competitie nog steeds goed. "Duje is een echte nummer negen. Geef hem een kans en hij trapt de bal binnen. Een topspeler, een topspits. Hij kan met twee vooraan spelen, maar ook alleen. Geloof me: Cop is de perfecte transfer voor Standard. Hij zal veel doelpunten maken. Ik vind hem echt fantastisch."



Mandzukic

Voor de Standard-fans die hem (even) aan het werk willen zien, is er vanavond Turkije - Kroatië. Al zal Cop op de bank beginnen. Zoals wel vaker bij de nationale ploeg. "De bondscoach kiest voor een systeem met één aanvaller", aldus Balaban. "En dat is op dit moment Mandzukic van Juventus. Bovendien heeft Kroatië naast hem nog heel wat goede spitsen. Denk maar aan Kramaric van Hoffenheim of Ivan Santini - hij scoort ook vaak hé. De plaatsjes bij de nationale ploeg zijn duur."



Progressie

Rest de vraag hoe ambitieus Cop mag zijn. Op zijn 27ste zet hij toch een stap terug door naar de Belgische competitie te komen. Van de Primera Division en de Serie A naar de Jupiler Pro League. "In welke competitie hij het beste past? Goh, hij speelde in Italië en Spanje en hij scoorde altijd zijn doelpunten. De competitie op zich is niet belangrijk, wel de spelers die voor de aanvoer moeten zorgen. Bij Standard zal hij volgens mij nog progressie maken. En let er op, Cop gaat véél scoren." Zijn geld waard, met andere woorden.