Soap ten einde? Bureau Arbitrage verwerpt klacht van Standard tegen uitsluiting Orlando Sa

4/09/17 - 19u03 Bron: Belga

Het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag de klacht die Standard had aangediend bij het Referee Department over de uitsluiting van aanvaller Orlando Sa op de derde speeldag in de Jupiler Pro League verworpen.