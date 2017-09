Frank Dekeyser

Het zit de Ultra's - de harde kern - van Standard hoog. Slechte resultaten en een naar hun mening slechte zomermercato. Opnieuw hingen de fans spandoeken op aan de Académie. Gericht tegen de spelers én tegen het Standard-bestuur. "10/09 gagnez où mourez", win of sterf. "Hate RCSC (Charleroi, red.)." Of nog: "Venanzi, drie jaar bouwen, maar waar zijn de oplossingen." De sfeer zal hels zijn zondagmiddag in de Waalse derby tegen Charleroi.