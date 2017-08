Orlando Sa na disciplinaire soap twee duels geschorst

Bewerkt door: PL

Na een disciplinaire soap van twee weken kent Orlando Sa zijn sanctie voor het natrappen naar Steven De Petter op de derde speeldag in de Jupiler Pro League. De Geschillencommissie van de KBVB heeft de Portugese aanvaller van Standard een schorsing van twee speeldagen en een boete van 800 euro opgelegd.

Behoudens nieuwe procedures mist Sa de thuiswedstrijd tegen Charleroi (10 september) en de verplaatsing naar Eupen (17 september). De Portugese spits werd uitgesloten na een tussenkomst van de videoref (VAR). In de blessuretijd van de wedstrijd op het veld van STVV (1-0) trapte Sa na naar Steven De Petter met een trap achter het steunbeen. Scheidsrechter Alexandre Boucaut had de fase niet gezien, maar werd door vierde official Nathan Verboomen en VAR Tim Pots wel aangemaand de beelden te bekijken. Boucaut haalde op basis daarvan de rode kaart boven. In eerste aanleg werd Sa geschorst voor drie speeldagen, Standard tekende beroep aan en kreeg een strafvermindering van één speeldag.



Eerlijk proces

Standard haalde meerdere malen aan dat de rechten op een eerlijk proces van Sa geschonden werden door de KBVB. "De Geschillencommissie Hoger Beroep is niet bevoegd om te oordelen over de interne keuken van de KBVB", luidde het bij de Rouches. "De commissie constateert dat alle elementen tijdig werden overgemaakt en Standard dus alle tijd had om zijn verdediging voor te bereiden", oordeelden de drie commissieleden. "De wedstrijdleiding heeft ter zitting bevestigd dat de aangebrachte beelden dezelfde zijn als de beelden die Boucaut gezien heeft tijdens de wedstrijd. Het is onbelangrijk hoe lang de scheidsrechter nodig had om de beelden te bekijken. De scheidsrechter is de enige die een beslissing kan nemen over een betwiste fase, hij heeft het recht op discretie om zijn oordeel te vellen. De reglementen van de VAR zijn voor het overige correct gevolgd."