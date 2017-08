Standard blijft ook in oefenduel achter gesloten deuren winnen

DM

5/08/17 - 15u04

© photo news.

Standard heeft vanmorgen een oefenduel achter gesloten deuren tegen Roda JC met 1-0 gewonnen. Standard kwam met een B-elftal aan de aftrap, waaronder toch enkele gevestigde namen. Standard won gisteren nog de openingswedstrijd van de tweede speeldag van de Jupiler Pro League met 2-1 van Racing Genk.

Met Jean-François Gillet, Réginal Goreux, Milos Kosanovic, Corentin Fiore, Dieumerci Ndongala, Benito Raman, Jonathan Legear en Ishak Belfodil stonden op het Luikse jeugdcomplex toch grote ronkende namen in de basis. Ndongala en Kosanovic waren tegen Genk zelfs nog ingevallen.



Bij Roda JC, dat zich vorig seizoen bij via de nacompetitie kon redden in de Eredivise, stond Anderlecht-huurling Jorn Vancamp 75 minuten tussen de lijnen. Célestine Djim kreeg een kwartier speeltijd.



Het enige doelpunt van de partij kwam na 58 minuten van invaller Renaud Molin.