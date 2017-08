Niemand onaantastbaar in Luik: Belfodil zag zijn ploegmaats gisteren van op de tribunes winnen

FDZ

5/08/17 - 09u22

© photo news.

Sá Pinto heeft een signaal gegeven aan zijn spelersgroep. Niemand is onaantastbaar. De Portugese trainer van Standard liet Ishak Belfodil uit de selectie voor de wedstrijd tegen Racing Genk.

De Algerijnse aanvaller van de Rouches loopt er de laatste maanden ongeïnteresseerd bij - na het mislopen van een wintertransfer. Nochtans speelde Belfodil vorige week zeker geen slechte wedstrijd op het veld van KV Mechelen.



Dat hij niet bij de selectie zit, heeft op dit moment overigens niet te maken met een eventuele transfer. Er is nog geen concreet bod binnengekomen voor Belfodil. "Zijn situatie is niet goed voor hem, voor de ploeg of voor mij - ook al toont hij respect voor iedereen. De Belfodil van zijn eerste vier maanden bij Standard zou altijd spelen. Maar ik stel de ploeg boven het individu. Momenteel haalt hij niet zijn oude niveau. We zien wel hoe zijn situatie evolueert."