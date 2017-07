Jonathan Legear: "Ik kan nog vijf jaar mee, en liefst hier"

Door: Frank Dekeyser

Dertig jaar is hij intussen, Jonathan Legear. De laatste twee jaar amper gespeeld bij Standard. "Het waren geen sportieve keuzes." Over verleden, heden en toekomst. "Dit is de club van mijn hart, waarom zou ik hier mijn carrière niet afsluiten?"

Legear ziet er gelukkig uit. Dollen met de ploegmaats op training, grappenmaker van dienst tijdens de opwarming gisterochtend op stage in Le Touquet. Hij voelt zich goed in zijn vel onder nieuwe coach Sá Pinto. De borst vooruit. "Ik denk dat de club een goede coach gevonden heeft", zegt Legear. "Hij brengt ons grinta en de Standard-mentaliteit bij. Eigenlijk zijn we nu opnieuw één grote familie, iets wat ontbrak de laatste jaren. Dat gevoel willen we vasthouden én hebben we nodig om onze doelstellingen te behalen dit seizoen. Welke dat zijn? Als ik onze kern bekijk, heb ik altijd de intentie om te zeggen hoger dan de top zes, maar als je kijkt naar onze resultaten van de afgelopen jaren... Die waren schandalig. Du jamais vu voor Standard. Met deze groep en de kwaliteit die er is, moet meer mogelijk zijn. Maar laat ons eerst beginnen met het behalen van play-off 1."

Stap voor stap, met andere woorden. Ook voor Legear zelf zal het op die manier gaan. Vorig seizoen kwam hij amper zes keer in actie in de competitie. "Dat waren geen sportieve keuzes", zegt de flankspeler. "Ik wist dat mijn speeltijd beperkt zou blijven zolang er bepaalde mensen binnen de club bleven. Als je ziet dat ik 25 wedstrijden in de tribune zat... Ik wist waar het probleem lag. (denkt na) Die pagina is nu omgedraaid. Zij zijn weg, ik ben er nog (doelt wellicht op Van Buyten en spelersmakelaar Christophe Henrotay, red.). Ik ben sterk gebleven. Als voetballer is het mentale steeds belangrijker. Wel, dit is mijn overwinning."



Legear straalt vertrouwen uit. Op het veld blijft zijn rol momenteel eerder beperkt, ernaast is hij wél belangrijk. "Je mag niet vergeten dat ik de nodige ervaring heb. Ik heb van deze groep de meeste titels behaald, veel wedstrijden gespeeld in de Belgische competitie... De coach heeft een zestal spelers (onder meer ook Pocognoli, Gillet, Mpoku, red.) met wie hij bepaalde dingen bespreekt en ik hoor daarbij. Standard zal dit seizoen nog moeilijke momenten kennen - we gaan geen 25 wedstrijden op rij winnen - en dan moeten de ervaren spelers het voortouw nemen. Wij zijn een beetje de ouders van de jongeren in de kern."



Enfin, aan het einde van zijn carrière denkt hij nog niet. "Ik kan nog vijf jaar mee", lacht Legear. "Of ik mijn carrière hier wil afsluiten? Ja. Standard is de club van mijn hart. Mijn familie is vlakbij, ik ben gelukkig. Ik heb al een paar aanbiedingen gekregen van andere clubs, maar ik denk dat we een oplossing zullen vinden met Standard. Sinds ik hier ben, heb ik de ploeg en de club iets bijgebracht, dus waarom zou ik hier niet kunnen blijven?"