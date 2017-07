Nieuwe cultdoelman van Standard doet reputatie al eer aan en kiest voor opvallend rugnummer

Thomas Lissens en Peter Luysterborg

13/07/17 - 14u37

Guillermo Ochoa is officieel voorgesteld als de nieuwe doelman van Standard. De 32-jarige Mexicaan de nieuwe nummer 1 van de Rouches noemen, zou de waarheid echter oneer aandoen. De international koos namelijk voor het rugnummer 8, een verwijzing naar zijn achternaam.

Waar doelmannen traditiegetrouw voor 1 of een nummer hoger dan 11 kiezen, ging de Mexicaan voor 8. Het nummer 1 bij Standard was al in het bezit van Jean-François Gillet en op de achterkant van het truitje van de jonge Arnaud Bodart prijkt nummer 16.



De reden achter de 8, een nummer dat traditiegetrouw gedragen wordt door middenvelder, op de rug van Ochoa moet alvast niet ver gezocht worden. De Twitternaam van de doelman luidt '@yosoy8a' en die afkorting trekt de Mexicaanse international dus door naar zijn wedstrijdshirt.



Ochoa maakte in 2014 op het WK in Brazilië furore met zijn spectaculaire reddingen. Het leverde hem toen een transfer naar Malaga op, maar daar kon Ochoa zich nooit profileren als titularis. Vorig seizoen, op uitleenbasis bij Granada, kon hij dat wel, al was hij deze zomer toch transfervrij. Standard speelde kort op de bal en haalde de Mexicaanse spektakelman naar Sclessin.