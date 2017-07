"Ochoa wordt de beste doelman van de Belgische competitie"

Frank Dekeyser

11/07/17 - 11u54

© AFP.

Vrijgesproken van doping, ster op het WK 2014 in Brazilië en de Mexicaanse nummer één. Standard haalde met Guillermo Ochoa (31) een grote naam binnen. "Hij wordt de beste doelman van de Belgische competitie", klinkt het in Spanje. "Ik ben trots op hem", zegt Leo Beenhakker. Een impressie.

Leo Beenhakker praat in op Ochoa. © Rv. Net getrouwd met zijn vriendin Karla Mora, overmorgen jarig en getekend bij zijn nieuwe club Standard. Het zijn zonnige dagen voor Guillermo Ochoa. Op huwelijksreis op Ibiza, vierend met een flesje tequila 'Mala Vida'. De Rouches hebben op zijn minst een kleurrijk figuur binnengehaald om de concurrentie aan te gaan met Jean-François Gillet.



De Mexicaanse doelman debuteert in 2003 op 18-jarige leeftijd voor Club América in zijn thuisland. Daar is Leo Beenhakker op dat moment trainer. "Ik heb alleen maar goede herinneringen aan die jongen", zegt de Nederlander. "Hij lag geweldig in de groep en was heel professioneel ingesteld. (lacht) Ik ben hem zeker niet vergeten. Toen ik hem liet debuteren... Guillermo was derde doelman en ik had problemen met mijn eerste twee keepers door blessures. Ochoa trainde de hele week mee. Na de zaterdagtraining zei ik hem dat hij aan de beurt was. Zijn antwoord? ''t Is goed, coach. Tot morgen.' Hij was achttien... Zijn debuut was indrukwekkend. In een vol Aztekenstadion - waar 120.000 fans naar hem stonden te kijken - deed hij gewoon wat hij moest doen. Klasse. Ik ben trots op Ochoa, op de carrière die hij bij mekaar gespeeld heeft."



Lees ook "Ochoa brengt positie bij nationale ploeg Mexico in gevaar door naar Standard te gaan" © afp.

Besmet vlees Een carrière die hem in 2011 naar Frankrijk brengt, bestemming Ajaccio. Eerder zag de Mexicaan een transfer naar PSG afspringen omdat hij betrapt was op het gebruik van Clenbuterol, een verboden middel. Ochoa had besmet vlees gegeten en wordt uiteindelijk vrijgesproken. Op Corsica krijgt Ochoa de kans om zich in de kijker te spelen. Hij is drie seizoenen lang de onbetwiste nummer één wat hem een plaats oplevert op het WK 2014. In Brazilië maakt heel de wereld kennis met de flamboyante doelman. Uitstekend op zijn lijn en dito reflexen, onzeker op hoge ballen. Spectaculaire reddingen, sterk het hele toernooi door. Aan interesse geen gebrek, maar Ochoa kiest voor een avontuur bij het redelijk bescheiden Málaga. De Primera División, zijn droom. Het avontuur bevalt hem slecht. Gebarreerd door Kameni, amper gespeeld. "Trainer Javi Gracia koos voor de Kameroener", aldus Marcos Garcia Parajón van de Spaanse krant 'Marca'. "Maar toen hij zijn kans kreeg, deed hij het eigenlijk heel goed."



Toch komt hij er slechts elf keer in actie op twee seizoenen. Málaga verhuurt hem vorig seizoen aan Granada waar hij opnieuw aan de oppervlakte komt. Hij keept er 38 competitiewedstrijden, maar kan niet verhinderen dat de ploeg zakt. "Hij was er de beste speler", besluit Garcia Parajón. "Wees gerust: Standard doet een goede zaak, Ochoa is a great player. Volgens mij wordt hij de beste keeper in de Belgische competitie."



© afp.