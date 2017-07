"Ochoa brengt positie bij nationale ploeg Mexico in gevaar door naar Standard te gaan"

Door: Frank Dekeyser

11/07/17 - 07u11

Ochoa in een onderonsje met Rui Patricio, doelman van Portugal, op de Confederations Cup. © ap.

In Mexico wordt de keuze van Ochoa niet overal op gejuich onthaald. Ex-voetballer Carlos Hermosillo - die in 1990 even voor Standard speelde - is kritisch. "Het is een slechte beslissing voor zijn kansen bij de nationale ploeg", zegt hij aan de Mexicaanse pers. Ook René Tovar van ESPN Mexico vindt het een bizarre carrièrewending. "De Belgische competitie staat hier niet echt hoog aangeschreven. Ochoa werd vroeger al bekritiseerd omdat hij speelde voor kleinere ploegen in Frankrijk en Spanje."



Daniel Ocaranza van Diario Récord vult aan. "Nochtans liet hij op de Confederations Cup zien dat hij een hoog niveau kan halen. Toen Ochoa in Europa ging voetballen, dachten we dat hij ooit voor een grote ploeg zou voetballen. Nu lijkt het erop dat Standard zijn laatste club wordt en dat hij nooit hogerop zal spelen. Hij maakte altijd dezelfde keuzes in zijn carrière: Ajaccio, Málaga en Granada. Niet de sterkste ploegen."