Mpoku ambitieus bij voorstelling: "Standard moet opnieuw angst inboezemen"

6/07/17 - 16u29 Bron: Belga

© belga.

De Congolese international Paul-José Mpoku werd vandaag voorgesteld als nieuwe aanwinst van Standard. Mpoku legde bij zijn terugkeer uit dat Standard opnieuw een club moet worden waarvoor de tegenstanders schrik hebben.

Na eerder Sébastien Pocognoli opnieuw te verwelkomen, vond ook Paul-José Mpoku opnieuw de weg naar Sclessin. Mpoku speelde de voorbije twee seizoenen in Italië (Chievo en Cagliari) en in Griekenland (Panathinaikos), maar dat werd geen onverdeeld succes.



"Eerst dacht ik niet dat het een goed idee was om terug te keren naar Standard", opende Mpoku. "Maar na ettelijke gespreken met de club, mijn vrienden en familie heb ik de uitdaging aangenomen."



"Mentaliteit moet veranderen"

Mpoku zag met lede ogen aan hoe het Luikse team vorig seizoen nooit helemaal op de rails raakte. "We moeten de tegenstanders weer angst inboezemen", aldus het jeugdproduct van de club. "Op verplaatsing bij een middenmotor mogen we niet zelf opnieuw met knikkende knieën staan. Onze mentaliteit moet veranderen. We moeten de wil om te winnen terugvinden. Dat ontbrak vorig seizoen. Elke wedstrijd moet de ambitie zijn de drie punten pakken."



Mpoku is naar eigen zeggen fysiek helemaal in orde. "In Italië verbeterde bovendien mijn technische bagage", stelde de buitenspeler. "Het kan goed zijn dat ik zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Hoffenheim al op het veld sta."