Pocognoli: "Standard moet opnieuw leren winnen"

Bewerkt door: PL

4/07/17 - 16u44 Bron: Belga

© photo news.

"Standard moet opnieuw leren winnen en mag zijn ziel niet meer verloochenen zoals de voorbije twee jaar." Met die boodschap keert Sébastien Pocognoli na vijf jaar afwezigheid terug naar de boorden van de Maas.

"Ik ben opnieuw naar Standard gekomen met als doel de ploeg naar de bovenste regionen van het klassement te brengen", vertelde Pocognoli vandaag tijdens zijn voorstelling bij de Luikse club. "We zijn het verplicht om weer een hecht blok te vormen, we mogen niet meer zo makkelijk nederlagen aanvaarden. Onze coach Ricardo Sa Pinto, die zijn grinta op ons wil overbrengen, traint daarom steeds intensief. We moeten energie uitstralen, dat zit in het DNA van Standard. Zo kunnen we Sclessin in vuur en vlam zetten."



Andere speler

Pocognoli kwam van 2010 tot 2012 al uit voor Standard, maar de 29-jarige verdediger meent dat hij nu een andere speler is. "Ik heb vandaag veel meer voetbalervaring", zo oordeelt 'Poco'. "Die heb ik in de Bundesliga en Premier League opgedaan. Ik ben niet voor het geld teruggekeerd naar Standard, maar voor het sportieve project van de club. Of een nieuwe selectie voor de Rode Duivels mijn keuze beïnvloed heeft? Ik weet dat de bondscoach me in het oog houdt en vaak matchen in België bijwoont. Maar alles hangt af van mijn prestaties bij Standard, want de concurrentie bij de nationale ploeg is niet min."



Pocogoli kwam uit voor de jeugdploegen van Standard, maar trok in 2002 naar RC Genk, waar hij doorbrak in het eerste elftal. Na een avontuur bij het Nederlandse AZ (2007-2010) keerde de 13-voudige Rode Duivel van 2010 tot 2012 terug naar Luik, waarmee hij de Beker van België won. Nadien trok de verdediger naar het Duitse Hannover (2013-2014), vooraleer hij zijn geluk ging beproeven bij West Bromwich.