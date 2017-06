Videoanalist na 48 uur alweer weg bij Standard

KDC/FDZ

Amper een dag nadat hij bij Standard in dienst was getreden, gaf videoanalist Will Still (25) alweer zijn ontslag. Still - die eerder al actief was op Sclessin onder trainer Yannick Ferrera - begon maandag aan een tweede passage in Luik. Dinsdag hield hij het echter voor bekeken. Blijkbaar was Still bij de contractbesprekingen een job met ruimere verantwoordelijkheden voorgespiegeld, maar dat draaide anders uit. De ambitieuze Still trok zijn conclusies. Hij kon meteen terug naar Lierse, waar hij de voorbije twee maanden werkte. Bij de Pallieters hadden ze nog geen nieuwe videoanalist aangesteld. Op het Lisp mag Still ook het veld op als T3, wat bij Standard niet het geval was. Ook José Jeunechamps - vorig seizoen interim-coach na het vertrek van Aleksandar Jankovic - gaf te kennen dat hij de Luikse club verlaat.