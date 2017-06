Strijdersmentaliteit van Sa Pinto zal geheim wapen moeten worden van Standard

Niels Vleminckx

12/06/17 - 08u44

Wilde manen, drie longen, strijdersmentaliteit. 'Leeuwenhart', zo werd de voetballer Ricardo Sá Pinto liefkozend genoemd in Portugal. Koning van de jungle met bloeddorst op het veld. Een kort lontje op een vat vol explosieven.

Altijd geweest. Voorbeelden genoeg, waarvan het bekendste van 1997 dateert. Toen bondscoach Artur Jorge het had gewaagd Sá Pinto, toen een topspits bij Sporting Club de Portugal, niet op te roepen, was die woest. Zo woest dat Sá Pinto zich ondanks zijn niet-selectie toch op training meldde van de nationale ploeg. Niet om alsnog mee te trainen, wel om zijn trainer een lesje te leren. Getuigen rond het oefenveld zagen hoe Sá Pinto de arme Jorge tegen de grond duwde en een trap verkocht. Ironisch genoeg was de aanvaller in de eerste plaats niet opgeroepen om 'disciplinaire redenen'. Sá Pinto kreeg een boete van 100.000 euro en werd een jaar geschorst.



Maar ook na zijn spelerscarrière heeft Sá Pinto het lang niet makkelijk om zijn temperament onder controle te houden. Doorgaans lukt dat wel, maar af en toe gaat hij nog uit de bocht. Zoals in een bekermatch in 2010, toen hij op zijn 37ste benoemd was tot technisch directeur van Sporting. Zijn club won met de hakken over de sloot tegen laagvlieger UD Mafra, tot onvrede van Sá Pinto. Vooral de jonge doelman Rui Patricio, die onzeker keepte, moest het ontgelden. Ploegmaat Liédson, die geblesseerd aan de kant toekeek, vond de technisch directeur te streng en confronteerde hem daarmee. De Portugees kon zich niet bedwingen en ging voor de eigen kleedkamer op de vuist met de Braziliaanse spits, om een dag later met hangende pootjes zijn ontslag te geven.



