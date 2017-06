Standard strikt met New Balance nieuwe shirtsponsor

Door: redactie

8/06/17 - 11u36

New Balance is de nieuwe kledingsponsor van Standard. © Kos.

Voetbalclub Standard gaat in zee met het Amerikaanse sportmerk New Balance. Beide partijen sloten een overeenkomst voor de sponsoring van shirts, trainingskleding en sportieve uitrusting vanaf het seizoen 2017-2018, zo is vandaag bekendgemaakt.