Neen, ook Rémi Garde lijkt niet de volgende trainer van Standard te worden

Stijn Joris

7/06/17 - 17u25

© reuters.

Standard onderhandelde vandaag met de Fransman Rémi Garde (51) om volgend seizoen het elftal te leiden. De Fransman vertoefde in Luik en werd op de Académie Robert Louis-Dreyfus gesignaleerd. Maar de gesprekken met de directie van Standard zouden niet meteen tot concreet resultaat geleid hebben.

Garde is een ex-speler van Lyon, Strasbourg en Arsenal. Tussen 1990 en 1992 vergaarde hij zes caps voor les Bleus. Zijn trainerscarrière begon hij in 2011 bij Olympique Lyon. Hij wist er de Franse beker en de Supercup te veroveren vooraleer hij er in 2014 om persoonlijke redenen de brui aan gaf. Pas in november van 2015 dook Garde opnieuw op. Toen ging hij bij het geplaagde Aston Villa aan de slag. Daar boekte hij echter geen resultaten en na hevig protest van de fans werd zijn vierjarig contract eind maart 2016 alweer ontbonden. Aston Villa ontsnapte dat seizoen niet meer aan de degradatie.



Sindsdien zit Garde 14 maanden zonder club. Op Standard was hij in de running om de fakkel over te nemen van interim-coach José Jeunechamps, maar zover komt het dus waarschijnlijk niet. Standard kan dus verder op zoek naar iemand die op 19 juni de eerste training voor zijn rekening neemt.