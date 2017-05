Standard contracteert als eerste Belgische club e-player

Eline Van Der Meulen

26/05/17 - 14u46 Bron: Belga

© photo news.

Standard Luik heeft vandaag als eerste Belgische club een e-player gecontracteerd. Julian Albiar Fernandez, alias 'Twikii', tekende op Sclessin een contract. De duur van het contract werd niet meegedeeld. De 27-jarige 'Twikii' is een drievoudig Belgisch kampioen en won ook al meerdere FIFA-toernooien in binnen- en buitenland.

"Net zoals vele andere Europese en internationale clubs, heeft Standard de Liège beslist om een professionele e-sporter in dienst te nemen", legt de Luikse club uit op haar website. "Hierdoor zal de club een vertegenwoordiger hebben in tal van prestigieuze toernooien op hoog niveau."



Ook landskampioen Anderlecht is bezig met het aantrekken van een e-player. De Brusselse club organiseerde in het weekend van 29 en 30 april een voorronde. De finaleronde vindt plaats tijdens de jaarlijkse fandag deze zomer. De winnaar van het toernooi zal een contract ondertekenen tot juni 2018.