Passi biedt zich aan bij Standard, maar Fransman staat niet bovenaan lijstje van Luikse directie

Door: redactie

23/05/17 - 10u50

Passi voor de dug-out als coach van Lille. © photo news.

Standard zoekt een nieuwe hoofdtrainer en de Fransman Franck Passi stelde inmiddels ook zijn kandidatuur voor die functie. Op dit moment staat de Fransman echter niet bovenaan het lijstje van de Luikse directie.

Passi is sinds februari interimtrainer van Lille nadat hij in 2015 en 2016 ook 16 matchen l'OM leidde. In het Stade Vélodrome werd hij opgevolgd door Marcelo Bielsa, waarna hij nog even assistent was van de Argentijnse toptrainer. Passi zou passen in het profiel van trainer waarnaar het dolende Standard op zoek is: iemand die een nieuwe ploeg kan opbouwen. Na het ontslag van Jankovic werd Standard op interimbasis geleid door José Jeunechamps, die opnieuw als coach van de U21 aan de slag kan gaan.