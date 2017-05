Standard-fans kiezen als Speler van het Jaar... het dameselftal

Stijn Joris

20/05/17 - 10u48

De dames van Standard Fémina. © photo news.

Op Sclessin toonden de fans voor de aftrap van de seizoensafsluiter nog één keer hun ongenoegen. En wel op een erg cynische manier. De supporters reikten naar goede gewoonte de trofee voor Speler van het Jaar uit, maar deze keer ging die naar... het dameselftal dat zich voor de zevende keer op rij tot kampioen kroonde.

Rechtsachter Maurine Marinucci nam de trofee dan ook nog eens in ontvangst op de middenstip. Het zegt alles over het seizoen van Standard. De overwinning tegen Lierse was allerminst reden voor een feestje. Na een seizoen met een troosteloze achtste plek, een vroege uitschakeling in de beker, 12 nederlagen en 48 tegendoelpunten, was het op Sclessin hoog tijd om er een streep onder te trekken. Voorzitter Venanzi en sportief directeur Renard beginnen vandaag aan de bijzonder lastige opgave om Standard in twee maanden tijd opnieuw te herschapen.