Attractief voetballend Standard rolt KV Mechelen op (2-0)

12/05/17 - 22u19

Standard heeft KV Mechelen naar huis gestuurd met een 2-0 nederlaag. De doelpunten kwamen van Luchkevych en Andrade. De thuisploeg kwam aan de aftrap met een aangepast en jeugdig elftal, maar bracht aangenaam voetbal op de mat.

Standard startte met een veredeld B-elftal meteen met attractief voetbal. Het dwong Rits meteen om een bal van de lijn te redden. De weinige supporters van Standard protesteerden voor de wedstrijd, maar kregen wel waar voor hun geld.



Na een half uur spelen vond Andrade Luchkevych met een prima voorzet en die pegelde de bal voorbij Coosemans. Bij rust mochten de bezoekers blij zijn dat nog geen 2 of 3-0 stond.



De tweede helft gaf Mechelen nog steeds niet thuis en trof Emond de paal nog voor Andrade met een lage schuiver de 2-0 op het bord zette. KV Mechelen mocht blij zijn dat het met een 2-0 nederlaag bleef dankzij een sterke Coosemans in doel.



Standard komt zo aansluiten in de stand, Sint-Truiden kan na dit weekend alleen leider worden in Play-Off II A.



