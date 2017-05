Orlando Sa (Standard) wordt twee speeldagen geschorst

Eline Van Der Meulen

Standard kan tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen van vanavond en de verplaatsing naar Waasland-Beveren (16/05) in Play-off IIA van de Jupiler Pro League niet rekenen op Orlando Sa. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de Portugese aanvaller van de Rouches vandaag twee speeldagen schorsing en 800 euro boete opgelegd.

Sa gaf in de beginfase van de thuiswedstrijd tegen Union (3-1) op 28 april een elleboogstoot aan Gertjan Martens, die enkele minuten later het veld moest verlaten. Scheidsrechter Luc Wouters gaf de Portugese aanvaller de gele kaart, maar na de tussenkomst van de Reviewcommissie werd Sa dinsdag voor twee speeldagen effectief geschorst door de Geschillencommissie. Hij kreeg er ook een boete van 1.200 euro een één speeldag voorwaardelijke schorsing bovenop. Club en speler tekenden beroep aan, maar kregen slechts gedeeltelijk gelijk. De sanctie met uitstel en een deel van de boete werd geschrapt.



"De tv-beelden bevestigen dat Orlando Sa een vrijwillige stoot met de linkerelleboog gaf in Martens' gezicht. Standard ontkent de fout niet, maar wil dit geen 'serious foul play' noemen. Sa maakt naar eigen zeggen een natuurlijke beweging om te springen en zijn man af te houden", schrijft de Geschillencommissie Hoger Beroep. "De commissie is echter van mening dat het hier gaat om een manifeste en vrijwillige fout die de fysieke integriteit van de tegenstrever in gevaar heeft gebracht. Martens was immers geblesseerd en kon de wedstrijd niet volmaken."