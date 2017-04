Standard en Jankovic per direct uit elkaar

Stephan Keygnaert

Standard en trainer Aleksandar Jankovic hebben zonet beslist om per direct in onderling overleg uit elkaar te gaan. Na het blamerende gelijkspel tegen Union zagen beide partijen in dat in het welzijn van de club een verdere samenwerking onmogelijk werd. Jankovic en Standard bedanken elkaar voor het korte avontuur.



Jankovic volgde bij de Rouches al heel vroeg in het seizoen Yannick Ferrera op, maar de Serviër kreeg de motor nooit echt aan de praat. Een slechte mentaliteit in de kleedkamer en kleine oorlogjes op bestuursniveau hielpen daarbij niet. Zo goed als zeker gaat Jankovic deze zomer alweer aan de slag bij een andere eersteklasser. Hoe het verder moet bij Standard moet in de eerstkomende uren blijken.



