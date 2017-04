Jankovic drukt geruchten kop in: "We aanvaarden de kritiek omdat we die verdienen, maar mensen persoonlijk aanvallen, dat gaat veel te ver"

Steven Gijbels

14/04/17 - 07u40

© belga.

Op de persconferentie daags voor de match tegen Union drukte Aleksandar Jankovic de geruchten rond keeperstrainer Philippe Vande Walle en voormalig physical coach Eric Roex gisteren hardnekkig de kop in. "De conditie van Philippe is exact dezelfde als enkele jaren geleden en Eric heeft hier ongelooflijk goed werk geleverd."

Even terug naar zondag. Na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen STVV hekelde Jankovic de fysieke voorbereiding. "Ik had bij de rust wel zes spelers met krampen kunnen vervangen. Het is een delicaat debat, maar om de redenen van dit probleem te kennen, moeten we terug naar de voorbereidingsperiode." Een sneer naar Eric Roex die destijds als physical coach aan het roer stond?



Jankovic zette gisteren echter de puntjes op de i. "Leg me geen woorden in de mond die ik niet gezegd heb. Roex is een grote man die hier goed werk heeft geleverd. Hij is wel de laatste die geviseerd moet worden. Dat is niet serieus." De oorzaak van het probleem lag voor de hand. "Het is heel simpel. Verschillende spelers zoals Legear, Raman en Andrade hebben de voorbije weken niet veel gespeeld. Het is logisch dat hun conditie niet helemaal top is door het gebrek aan matchritme. Ik ben heel tevreden over het werk van mijn spelers. Ze geven altijd alles, maar het is normaal dat er hoogtes en laagtes zijn."



Ook het nieuws dat keeperstrainer Philippe Vande Walle met een blessure zou kampen en zijn trainingen daaronder lijden, werd door Jankovic nadrukkelijk ontkend. "Dat is onjuist. Zijn conditie is exact dezelfde als enkele jaren geleden. Philippe is nog altijd dezelfde persoon. Dat is niet veranderd. We zoeken nooit excuses en we gaan de kritiek niet uit de weg, we verdienen die. Maar in het wilde weg mensen persoonlijk aanvallen, dat gaat veel te ver", besloot de Serviër.