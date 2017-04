Misnoegde Standardfans laten zich gelden: "We zijn het beu om het beu te zijn"

Door: Stijn Joris en Yari Pinnewaert

8/04/17 - 21u30

© belga.

Onrust op Standard. Een vijftigtal fans hebben gisteren in de namiddag de gesloten training van de Rouches stevig verstoord. Ze braken binnen op de Académie, die altijd hermetisch gesloten is, en bedreigden er spelers en trainer. Ook vandaag, tijdens de wedstrijd tegen STVV, waren er acties van de fans.

"We gaan jullie auto's kapot slaan", klonk het onder meer. Vooral trainer Jankovic kreeg het fel te verduren omdat hij na de nederlaag op Lierse behoorlijk mild was voor zijn spelersgroep. Na een halfuur van hevige discussies keerde de rust terug en dropen de fans af.



Ook tijdens de wedstrijd tegen STVV liet de vurige aanhang zich gelden. Ze ontrolden enkele spandoeken, met telkens daarop "We hebben er genoeg van:", gevolgd door "valse ambities", "excuses", "jullie gebrek aan strijdlust" en "play-off 2". "We zijn het beu het beu te zijn", was er bij wijze van orgelpunt ook op een gegeven moment zichtbaar.



Tot dusver hebben de supporters van Standard hun ongenoegen rond de huidige gang van zaken dit seizoen vooral via spandoeken op Sclessin geuit. Zie foto's hieronder. Maar na het (al even aangekondigde) missen van play-off 1 pikken de fans het duidelijk niet langer dat de spelersgroep ook in play-off 2 een belabberde indruk nalaat zoals afgelopen zondag tijdens de nederlaag op Lierse. Vanavond ontvangt Standard streekgenoot Sint-Truiden op Sclessin. Match onder hoogspanning dus voor Jankovic en co.