Vliegt Jankovic als hij play-off 2 niet wint? "Nog geen moment aan gedacht"

Door: Stijn Joris

7/04/17 - 21u15

© belga.

Na de nederlaag tegen Lierse kan Standard zich best herpakken tegen STVV en eindelijk een eerste thuiszege in 2017 boeken. Aleksandar Jankovic klonk even strijdvaardig als altijd en reageerde ook op de geruchten als zou hij buiten vliegen mochten de Rouches play-off 2 niet winnen.

Met Dossevi en Edmilson moet Jankovic zaterdagavond wel twee belangrijke spelers missen. "Dat is een probleem. Op de flanken is de keuze niet breed. Maar Raman is terug en zit in goede vorm. Legear viel goed in tegen Lierse, alleen werd hij net als tegen Oostende niet beloond. Zij gaan allebei spelen. Ik probeer zo weinig mogelijk dingen te veranderen om aan automatismen te winnen."



Marin nummer één

Op het middenveld lijkt Enoh te blijven staan. Naast hem twijfelt Jankovic mogelijk nog tussen Marin of Deom. "Deom is nog erg jong, maar hij komt er echt aan. Het was niet evident voor hem in Lierse, maar hij deed het prima. Het was goed om te zien hoe hij met die stress omging. Hij heeft veel toekomst, maar ik ben ook tevreden over Marin. Van hem gaan we nog veel goeds zien. Marin is voorlopig mijn nummer één en Deom nummer twee voor die positie op het middenveld."



Merveille Bokadi

Enoh heeft weliswaar een aflopend contract en Standard is niet bereid dat te verlengen. Toch lijkt Jankovic aan hem vast te houden. "Ik ken zijn situatie, maar we zijn op zoek naar evenwicht. Enoh is heel belangrijk. Hij zorgt voor stabiliteit. Zijn agressiviteit en aanwezigheid voor de verdediging hebben we nodig. Merveille Bokadi zit ook voor het eerst bij de groep. Een interessante speler. Hij kan ook op die positie spelen en zal zeker nog aan bod komen in play-off 2."