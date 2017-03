Het (Standard)hart van Jelle Van Damme bloedt: "Als ik tegen Moeskroen op het veld had gestaan, zou ik gek geworden zijn"

Door: Glenn Bogaert

Wat doet dat met een mens, zijn ex-club zo zien krasselen en prutsen? Standard lijkt helemaal de weg kwijt, elke week zelfs nog een beetje meer. Tegen AA Gent en KV Mechelen sleepten de Rouches op Sclessin nog een punt uit de brand, maar vorige week op Moeskroen vielen de mannen van Aleksandar Jankovic helemaal door de mand. Een 1-0 nederlaag tegen de rode lantaarn en daar mochten ze nog blij mee zijn gezien het wedstrijdverloop. Ex-boegbeeld van Standard Jelle Van Damme heeft de match gezien en geloofde zijn ogen niet.

Terwijl de 33-jarige linksback/centrale verdediger in de VS het mooie weer maakt bij Los Angeles Galaxy zit zijn geliefde Standard diep in de put. En dat doet ook wat met Jelle Van Damme. In de Franstalige krant 'La Dernière Heure' klinkt het als volgt: "Ik heb de match in Moeskroen gezien. Als ik zaterdag op het veld had gestaan, zou ik gek geworden zijn. Er is namelijk een groot probleem qua mentaliteit. Wat nu gebeurt met Standard, is echt jammer, ik heb er geen andere woorden voor. Ik volg de resultaten van mijn ex-ploegmaats nog altijd aandachtig en uiteraard was ik bijzonder ontgoocheld toen ik zag dat ze niet meer in aanmerking kwamen voor play-off 1. In theorie moet Standard altijd meedoen voor de prijzen, dat is nu al veel te lang niet meer het geval. De supporters zijn fantastisch en verdienen het dat de club elk jaar een hoofdrol vertolkt in het kampioenschap."



Stabiliteit en investeren

De (sportieve) chaos die heerst op Sclessin lijkt de voormalige Rode Duivel echter niet te verrassen: "Toen ik zes jaar geleden bij Standard arriveerde, was ik verbaasd over de instabiliteit die binnen de club heerste. Spijtig genoeg is dat sinds mijn vertrek blijkbaar nog niet veranderd. De sleutel tot succes is net die stabiliteit en regelmaat op alle niveaus. Er moet een duidelijke lijn zijn die gevolg wordt en ook meerdere jaren wordt aangehouden. De club moet ook spelers rekruteren die de specifieke mentaliteit hebben om het shirt van Standard te dragen. Er moet bij de spelers een drang zijn om te winnen, om het truitje nat te maken. Weliswaar zonder de voetballende kwaliteiten uit het oog te verliezen. Op dat vlak moet er de komende periode serieus geïnvesteerd worden."